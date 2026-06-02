Trump s'enfronta a Netanyahu per la guerra al Líban: "Què coi fas, estàs completament boig?"

MADRID 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, s'ha enfrontat al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per l'ofensiva israeliana militar al Líban i li ha arribat a dir "boig", després d'assegurar que si no fos per ell seria a la presó.
Segons informa el portal nord-americà 'Axios', la trucada entre Trump i Netanyahu per avaluar la situació al Líban, quan l'ofensiva israeliana amenaça amb fer descarrilar el procés de negociació dels EUA amb l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura d'Ormuz, ha estat d'alt voltatge i ha evidenciat les diferències entre tots dos en el context de la guerra al Pròxim Orient.
"Estàs completament boig. Series a la presó si no fos per mi. T'estic salvant el cul. Ara tothom t'odia. Tothom odia Israel per això", ha afirmat el president nord-americà segons dues fonts coneixedores de la conversa.
Així mateix, en un altre moment de la trucada, Trump s'ha enfrontat a Netanyahu i li ha etzibat: "Què coi fas?", en referència a l'escalada militar al Líban.
La versió oficial d'aquesta trucada és, en canvi, més diplomàtica, i eludeix qualsevol xoc entre tots dos dirigents, els quals van acordar llançar de manera conjunta l'ofensiva contra l'Iran el passat 28 de febrer, que ara s'enfoca en la crisi al pas d'Ormuz.
"He tingut una trucada molt productiva amb el primer ministre 'Bibi' Netanyahu d'Israel: no hi haurà tropes a Beirut i les que hi anaven ja estan de tornada", ha afirmar el cap de la Casa Blanca en una anotació a les xarxes socials, en la qual també assegura haver parlat amb el partit milícia xiïta Hezbollah, que "ha accedit a deixar de disparar". "Israel no els atacarà i ells no atacaran Israel", ha afegit.