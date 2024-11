Trump s'assegura la victòria electoral als EUA en una nit infausta per als demòcrates

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat republicà a la presidència dels Estats Units (EUA), Donald Trump, tornarà a la Casa Blanca quatre anys després en assegurar-se la victòria de les eleccions de dimarts, després d'una jornada infausta tant per a la seva rival, la vicepresidenta Kamala Harris, com per al conjunt del Partit Demòcrata, que ha perdut el control del Senat.

El triomf de Trump ja es donava per fet des de fa hores però no ha estat fins ben entrada la matinada d'aquest dimecres quan els principals mitjans han donat el magnat com a virtual vencedor. Abans, no obstant això, l'aspirant ja havia comparegut triomfalista envoltat de familiars i aliats polítics a Florida.

La victòria de Trump a la majoria dels estats frontissa o 'swing states' ha estat clau per consolidar el seu retorn a la Casa Blanca. El seu segon mandat arrencarà el 20 de gener, amb una simbòlica cerimònia a les portes del Capitoli.