Trump revela que ha parlat amb Netanyahu sobre l'atac a South Pars: "No ho farem més"

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha revelat aquest dijous haver mantingut una conversa amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, després del bombardeig al jaciment de gas iranià de South Pars, que comparteix amb Qatar, per garantir que no es repeteixin aquests bombardejos a les instal·lacions energètiques.
"No ho farem més", ha afirmat el mandatari nord-americà en unes declaracions al Despatx Oval amb la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, després de revelar contactes amb el líder israelià.
"Li he dit que no ho fes i no ho farà. Som independents, però ens portem molt bé i estem coordinats", ha indicat sobre els contactes amb Tel-Aviv, en un moment en què han escalat els atacs amb una sèrie de represàlies contra instal·lacions energètiques al golf pèrsic.
Així ha dit que "de vegades, ell farà una cosa", en referència a Netanyahu, "i si no m'agrada, aleshores deixarem de fer-ho", ha resolt, per reiterar així la idea que això no es tornarà a repetir després que l'exèrcit israelià llancés l'atac sense consultar-ho amb Washington.
L'atac d'Israel al jaciment iranià de South Pars ha comportat una successió d'atemptats a instal·lacions energètiques a tota la zona del golf, en un bombardeig que fins i tot han denunciat Qatar i Oman com un pas "perillós i irresponsable" que amenaça la "seguretat energètica global".