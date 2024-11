Trump es reunirà "en breu" amb Biden a la Casa Blanca per "assegurar" una transició pacífica de poders

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exmandatari i candidat republicà a la Presidència dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat la invitació del president sortint, Joe Biden, de reunir-se a la Casa Blanca i ha sostingut que aquesta trobada "tindrà lloc en breu", segons la campanya del Partit Republicà.

"Biden va trucar Trump per felicitar-lo per la seva victòria i li va estendre una invitació a la Casa Blanca per assegurar una transició pacífica entre l'Administració actual i l'entrant. Trump espera amb interès la reunió, que tindrà lloc en breu, i ha apreciat molt la trucada", ha afirmat el portaveu de campanya, Steven Cheung.

La Casa Blanca va anunciar hores abans que el dirigent nord-americà ha convidat Trump a una reunió presencial, alhora que ha garantit el seu compromís per a una transició de poders "sense problemes" i ha destacat la importància que totes les parts continuin treballant pel progrés del país.

D'altra banda, la candidata demòcrata, Kamala Harris, i Trump també han mantingut una conversa telefònica en la qual la vicepresidenta ha felicitat al magnat per la seva victòria, mentre que el futur president ha posat en valor la seva tasca durant el procés electoral. Tots dos líders han coincidit també en "la importància d'unificar al país".