Trump retira l'autorització de seguretat i l'accés a informació classificada a Biden i a altres demòcrates

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres la retirada de les "autoritzacions de seguretat i accés a informació classificada" a l'expresident Joe Biden i "a qualsevol altre membre de la seva família", així com a altres noms destacats del seu executiu i a funcionaris demòcrates d'alt rang de l'anterior administració nord-americana, ha informat la Casa Blanca.

"He determinat que l'accés a informació classificada ja no és d'interès nacional", ha expressat Trump en un memoràndum en què ha ordenat a tot departament i agència executives prendre les "mesures addicionals necessàries (...) per revocar qualsevol autorització de seguretat vigent" i "rescindir immediatament el seu accés a informació classificada".

Aquesta ordre inclou també la prohibició de l'accés sense escorta a "instal·lacions segures" del Govern dels EUA a les persones incloses a la llista de privacions d'accés, en la qual figuren l'exvicepresidenta Kamala Harris, els exsecretaris d'Estat Anthony Blinken i Hillary Clinton, l'exassessor de seguretat nacional Jake Sullivan, entre d'altres.

Així, Donald Trump ha advertit que, si cap de les les persones vetades rep autorització de seguretat "en virtut de la seva ocupació en una entitat privada", "l'entitat del govern que la va atorgar haurà d'informar l'entitat privada que se li ha revocat el dret a accedir a informació classificada".