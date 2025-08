Trump retira ajuts per a investigació a la Universitat de Califòrnia per "antisemitisme" i "biaixos" al campus

El rector d'UCLA assegura que compta amb "plans de contingència"

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Administració del president nord-americà, Donad Trump, ha suspès alguns fons d'investigació concedits a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) a causa de preocupacions relacionades amb mostres d'antisemitisme i parcialitat al campus, segons han informat les autoritats acadèmiques de la qual és una de les institucions públiques més reconegudes del país.

"Recentment, hem rebut la notificació que el Govern federal suspèn certs fons d'investigació a UCLA. Això no només representa una pèrdua per al nostre professorat i investigadors, sinó també per a les persones de tot el país que depenen dels avenços i innovacions que s'originen aquí", ha lamentat el rector de la universitat, Julio Frenk, en un anunci a X.

Respecte a l'acusació d'"antisemitisme i biaix" com a raons per a la suspensió de fons, Frenk ha insistit que comparteix "l'objectiu d'erradicar l'antisemitisme", comportament que "no té cabuda al campus ni en la societat", ha manifestat el seu "compromís personal de combatre el fanatisme en totes les seves formes".

El rector ha advertit que l'esmentada suspensió podria posar en risc centenars de subsidis procedents del Departament d'Energia, la Fundació Nacional de Ciències i els Instituts Nacionals de Salut, entre altres institucions.

PLANS DE CONTINGÈNCIA

No obstant això, el responsable de la institució acadèmica ha asseverat que la universitat "s'ha estat preparant" per a anuncis governamentals com aquest i ha revelat que compten amb "plans de contingència a punt" i que "fan tot el possible" per respondre a aquest "moment difícil".

"Lidero un equip enfocat en la investigació que es reuneix cada dia i estarem en comunicació constant a mesura que avancem. Aquest és un moment difícil, però conec (el nostre) esperit. Hem enfrontat desafiaments seriosos abans, i els superem perquè estarem units. Som una sola UCLA", ha afirmat sense ocultar la preocupació davant d'una retirada de fons que afecta àrees que considera que haurien de ser "prioritats nacionals".

En aquesta línia, Frenk ha incidit que la supressió del finançament a "investigacions que salven vides" no és en absolut la manera de "resoldre les acusacions de discriminació". "Cada dia, la investigació a UCLA salva vides i serveix les nostres comunitats. I les subvencions que rebem condueixen a descobriments mèdics, avenços econòmics, una millor seguretat nacional i més competitivitat global", ha afegit.

La decisió de l'executiu nord-americà té lloc en un context de marcat per l'enduriment de les normes de drets civils aplicades pel Govern federal en institucions d'educació superior, arran del clima de creixent tensió viscut als campus universitaris en relació amb el conflicte a Gaza.

En concret, la congelació de fons a UCLA és resultat d'una investigació que va concloure que la universitat va violar lleis federals de drets civils per no respondre adequadament a incidents d'assetjament antisemita.

En aquest context, aquesta mateixa setmana la Divisió de Drets Civils del Departament de Justícia va acusar la institució d'actuar amb "indiferència deliberada" enfront de denúncies de fustigació cap a estudiants jueus i israelians, després dels atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià-- i l'ofensiva posterior contra Gaza, que ha deixat fins avui prop de 60.300 palestins morts, segons les autoritats sanitàries de l'enclavament palestí.