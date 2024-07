Trump repta al "dormilega" Biden a un altre debat i a un partit de golf perquè "demostri" que pot ser president

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha reptat aquest dimarts a l'actual mandatari, Joe Biden, a realitzar un altre debat "aquesta mateixa setmana" i a jugar un partit de golf, tot això davant d'una multitud que ha acudit al seu míting de campanya a Doral, a l'estat de Florida, on ha aprofitat un cop més per burlar-se tant de Biden, pel seu paper en el debat, com de la vicepresidenta, Kamala Harris.

"Fem un altre debat aquesta mateixa setmana perquè el dormilega Joe Biden pugui demostrar a tothom que té el que cal tenir per ser president. Però aquesta vegada serà d'home a home, sense moderadors, sense obstacles. Només cal dir el lloc, en qualsevol moment i en qualsevol lloc", ha declarat davant dels seus seguidors.

En aquest sentit, ha expressat que el "dormilega" Biden va assegurar durant el debat que volia comparar la seva "habilitat i resistència" enfront de les de Trump a un camp de golf, raó per la qual li ha demanat jugar un partit en el camp des d'on es trobava parlant, de la seva propietat.

Trump ha aprofitat per riure de la seva forma de copejar, i li ha ofert un avantatge de deu cops, a més d'assegurar que donaria un milió de dòlars a qualsevol organització triada per Biden en cas que aconsegueixi derrotar-lo.

"Serà un dels esdeveniments esportius més vists de la història, fins i tot li donaré a Joe Biden deu cops d'avantatge. Això significa 20 cops en cas que no jugui al golf", ha expressat.