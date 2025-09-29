Trump rep Netanyahu a la Casa Blanca i es mostra confiat a assolir la pau a Gaza: "N'estic segur"

MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha rebut el primer ministre israelià, Benjamin Netanuyahu, a la Casa Blanca en una trobada en la qual el magnat nord-americà ha dit enfrontar-se amb "confiança" a la possibilitat d'arribar per fi a un acord d'alto el foc a la Franja de Gaza.
Preguntat sobre les seves sensacions de cara a la trobada, Trump ha dit estar "segur" d'assolir la pau i s'ha mostrat optimista, si bé es tracta de la quarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca des que Trump va tornar al càrrec i cap s'ha saldat amb un pacte definitiu.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicat que un acord real per posar fi al conflicte podria "no ser el més ideal per a les dues parts", però ha aventurat que "està molt a prop". "El president Trump considera que el seu pla per posar fi a la guerra és el millor que hi pot haver, fins i tot si les parts queden una mica insatisfetes", ha afirmat en unes declaracions a Fox News.
En aquest sentit, ha explicat que el pla nord-americà està "molt detallat" i consta de 21 punts. "És exhaustiu. El president hi ha estat treballant sense descans", ha apuntat, alhora que ha confirmat que l'objectiu és, en part, que la trobada acabi amb algun tipus de signatura".
"El president creu ferventment en aquest pla, vol que sigui el definitiu, i vol que aquesta guerra s'acabi", ha postil·lat Leavitt.
Està previst que els dos alts càrrecs convoquin una conferència de premsa conjunta un cop acabi la trobada. No obstant això, tot i que aconsegueixin arribar a un acord, encara faltaria que Hamas acceptés i signés el pla.