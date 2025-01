Trump relaciona la dimissió de Trudeau amb el seu promès aranzel del 25% als productes canadencs

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha atribuït la dimissió del primer ministre de Canadà, Justin Trudeau, d'aquest dilluns a la seva eventual política d'aranzels, després que prometés imposar una taxa del 25 per cent a tots els productes provinents del país veí.

"Els Estats Units ja no pot sofrir els enormes dèficits comercials i subvencions que Canadà necessita per mantenir-se a flotació. Justin Trudeau ho sabia i va dimitir", ha assenyalat en la seva plataforma Truth Social.

En el mateix missatge, el republicà ha tornat a referir-se a Canadà com un "estat 51", assegurant que "si es fusionés amb els Estats Units, no hi hauria aranzels, els impostos baixarien moltíssim".

Així mateix, el magnat ha dit que els canadencs "estarien totalment assegurats davant de l'amenaça dels vaixells russos i xinesos que els envolten constantment". "A molta gent a Canadà li encanta ser l'estat nombre 51 (...) Junts, quina gran nació seria!", ha declarat.

Aquestes afirmacions de Trump arriben després que Trudeau hagi presentat la seva dimissió aquest dilluns com a líder del Partit Liberal davant de la cada vegada major falta de confiança en les files de la formació i la previsible derrota en les eleccions previstes per a octubre, segons les enquestes.

Els ministres de Finances i Exteriors canadencs, Dominic LeBlanc i Melanie Joly respectivament, van viatjar a la fi de desembre a Florida (Estats Units) en la seva segona visita a Mar-a-Llac en un mes, per mitigar les preocupacions de Trump sobre els migrants i el fentanilo que creuen la frontera, després que aquest esgrimís els "estrangers il·legals" i el "crim i les drogues" per prometre la imposició d'un aranzel del 25 per cent sobre tots els productes que entrin al país des de Mèxic i Canadà.