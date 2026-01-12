Trump reitera que tindrà Groenlàndia "d'una manera o altra"

"Parlem d'adquirir-la, no de llogar-la, no de tenir-la a curt termini", afirma
MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat aquest diumenge l'amenaça que s'apoderarà de Groenlàndia "d'una manera o altra", després d'assegurar que la defensa d'aquest territori autònom de Dinamarca són "dos trineus arrossegats per gossos".
"Si no prenem Groenlàndia, ho faran Rússia o la Xina. I no permetré que això passi", ha dit davant la premsa a l'Air Force One preguntat sobre una acció militar nord-americana a l'illa, de la qual ha dit que "parlem d'adquirir-la, no de llogar-la, no de tenir-la a curt termini".
L'inquilí de la Casa Blanca ha negat haver fet cap oferta real a Dinamarca, i ha criticat que "no vagin" a l'illa tot i que "no volen que Rússia o la Xina n'agafin el control" i el fet que a "Groenlàndia, bàsicament, la seva defensa són dos trineus arrossegats per gossos".
En aquesta línia, ha tornat a al·ludir a la suposada presència de destructors i submarins xinesos i russos als voltants de Groenlàndia i ha assegurat que, en canvi, "li encantaria arribar a un acord" amb els groenlandesos. "És més fàcil", ha considerat, abans de reiterar que "d'una manera o altra, ens quedarem Groenlàndia".
Trump ha reconegut que "això afecta l'OTAN" però ha assegurat que "ells ens necessiten molt més del que nosaltres els necessitem a ells", preguntat sobre el fet que una acció militar comprometi l'Aliança Atlàntica.
En aquest sentit, ha defensat que és ell qui ha "salvat" l'organisme, en exigir als estats membres que hi destinin el 5 per cent del PIB en comptes del 2 per cent. "No tindríeu l'OTAN si jo no fos president", ha subratllat.