Trump reitera la seva aposta per la diplomàcia amb l'Iran però adverteix de les "sinistres ambicions" nuclear

Europa Press/Contacto/Kenny Holston - Pool via CNP
MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reiterat aquest dimarts per la nit en el seu discurs sobre l'Estat de la Unió que vol resoldre les seves diferències amb l'Iran a través de la diplomàcia, si bé ha advertit que les autoritats iranianes estan "perseguint novament les seves sinistres ambicions" en matèria nuclear.
"Ja han desenvolupat míssils que poden amenaçar a Europa i les nostres bases a l'estranger, i estan treballant per construir míssils que aviat arribaran als Estats Units", ha alertat durant la seva compareixença davant de les dues cambres del Congrés.
L'inquilí de la Casa Blanca, que ha recordat que l'Exèrcit nord-americà ha "aniquilat" el programa nuclear iranià després dels atacs del juny de 2025, ha advertit que Teheran està "perseguint novament les seves sinistres ambicions" i "continua, començant des de zero".