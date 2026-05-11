Trump reitera que la proposta de l'Iran és "inacceptable" i avisa que l'alto el foc es troba "en estat crític"

Europa Press/Contacto/Jen Golbeck
MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reiterat aquest dilluns que la proposta de l'Iran per posar fi a la guerra en les negociacions amb Washington és "inacceptable" i ha avisat que l'alto el foc es troba "en estat crític" i és "increïblement feble".
En unes declaracions al Despatx Oval, el mandatari ha qualificat de "simplement inacceptable" l'última proposta de Teheran per al cessament de les hostilitats, que ara s'han traslladat a l'estret d'Ormuz, i ha insistit que l'Iran encara no renuncia a les seves aspiracions nuclears.
D'aquesta manera, ha insistit que el seu pla a l'Iran "és molt senzill". "L'Iran no pot tenir una arma nuclear, i no la tindrà. I no volien arribar tan lluny. Tot i que sembli increïble, no ho han fet", ha assenyalat, després de fixar en aquest punt les discrepàncies amb Teheran.
Així, ha recalcat que l'Iran ha estat derrotat "totalment" en el camp militar. "Probablement s'han reforçat durant aquest temps. Hi posarem remei en aproximadament un dia. Però tinc un pla. Sabeu quin és? Un pla molt simple (...) L'Iran no pot tenir una arma nuclear", ha subratllat.
En aquest sentit, ha avisat que l'alto el foc es troba en "estat crític". "Continua vigent. És increïblement feble. Diria que és el més feble que hi ha en aquest moment", ha insistit, després de qualificar la proposta de Teheran de "porqueria" que ni tan sols ha acabat de llegir.
"Es troba en estat crític. Jo diria que l'alto el foc es manté, però és com quan el metge entra i diu: 'Senyor, el seu ésser estimat té aproximadament un 1% de possibilitats de sobreviure'", ha indicat.
En tot cas, el cap de la Casa Blanca ha subratllat que encara considera "molt possible" arribar a un acord diplomàtic amb l'Iran per a una sortida dialogada al conflicte. Això sí, ha lamentat que les autoritats iranianes "canvien d'opinió". "Són gent molt poc honrada", ha criticat.