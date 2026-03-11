Trump reitera que Espanya "no coopera" en defensa i torna a amenaçar amb trencar les relacions comercials

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reiterat aquest dimecres que el Govern d'Espanya "no coopera" en matèria de defensa i ha tornat a amenaçar amb tallar el comerç bilateral.
"No estan cooperant, estan sent molt dolents, pot ser que tallem el comerç", ha indicat el mandatari nord-americà en unes declaracions a la premsa en sortir de la Casa Blanca.
Seguint la línia de fa una setmana, quan va carregar contra Espanya per ser un aliat "terrible", Trump ha reconegut que no sap "què està fent Espanya". "Han estat molt dolents amb l'OTAN. Reben protecció i no volen pagar el que els correspon", ha assenyalat.
El dirigent ha apuntat que Espanya fa "molts anys" que està així. "El poble espanyol és fantàstic. Els líders, no tan bons", ha lamentat en un nou atac a l'executiu de Pedro Sánchez per la manca de compromís amb la despesa militar.