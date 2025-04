Trump s'obre a reduir "substancialment" els aranzels a la Xina

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat disposat a "ser molt bo" amb la Xina i buscar la manera de "treballar plegats", la qual cosa permetria que els aranzels als productes del gegant asiàtic baixin "substancialment", tot i que sense arribar a zero.

En unes declaracions a la premsa, l'inquilí de la Casa Blanca ha admès que el nivell d'aranzels del 145% és molt elevat, com a conseqüència de diversos elements, incloent la lluita contra el fentanil, per la qual cosa confia que finalment "no serà tan alt".

"No se situarà ni prop d'aquest nivell. Baixarà substancialment, però no serà zero", ha apuntat Trump, per qui la Xina anteriorment estava enganyant els Estats Units.

"Serem molt bons amb la Xina. Tinc una excel·lent relació amb el president Xi", ha assegurat en anticipar que confia que finalment Pequín també estarà content.

"Crec que viurem junts molt feliçment i idealment, treballar plegats. Així que crec que funcionarà molt bé", ha conclòs.