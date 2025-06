Trump recorre al Suprem per aixecar la prohibició de retallar la plantilla del Departament d'Educació

MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'administració de Donald Trump ha recorregut aquest divendres al Tribunal Suprem dels Estats Units per aixecar la prohibició de retallar la plantilla del Departament d'Educació després que un jutge federal bloquegés els intents de delmar l'agència.

El procurador general John Sauer ha indicat en un escrit que la resolució emesa el passat 22 de maig pel jutge del districte de Massachusetts Myong Joun "envaeix l'autoritat del president per operar agències federals", segons ha recollit la cadena NBC News.

Així mateix, ha defensat que les retallades només afecten 1.378 treballadors i que són per motius d'"eficiència", per la qual cosa no impliquen desmantellar per complet el Departament. "Només el Congrés pot fer això", ha argumentat.

No obstant això, l'ordre executiva de Trump deixa clar en la seva segona secció que la secretària d'Educació, Linda McMahon, haurà de prendre "totes les mesures necessàries per facilitar el tancament del Departament i retornar l'autoritat sobre educació als estats i les comunitats locals".

La mesura forma part de la promesa de campanya del magnat de reduir l'estructura de l'estat, una política que fins fa poc liderava el multimilionari Elon Musk, que estava al capdavant del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE).