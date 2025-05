Trump recomana a Ucraïna que accepti "immediatament" l'oferta de negociació de Putin

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha recomanat a Ucraïna que accepti "immediatament" la trobada oferta pel president de Rússia, Vladímir Putin, dijous que ve a Istanbul (Turquia) per acabar d'aclarir les postures d'ambdues parts d'una vegada per sempre.

L'oferta de Putin no contempla un acord previ d'alto el foc, com sí demanen Kíiv i els seus aliats europeus, circumstància que per Trump representa un obstacle salvable a canvi de la informació que Ucraïna i Rússia obtindran de la trobada a Istanbul.

"Almenys podran determinar si és possible un acord, i si no ho és, els líders europeus i els EUA sabran la situació i podran procedir en conseqüència", ha indicat Trump abans de declarar el seu escepticisme sobre la possibilitat d'un acostament perquè Putin està "massa ocupat celebrant la victòria en la II Guerra Mundial", en referència a les commemoracions del Dia de la Victòria aquest cap de setmana a Moscou.

"Començo a dubtar que Ucraïna arribi a un acord amb Putin, qui està massa ocupat celebrant la Victòria de la Segona Guerra Mundial, que no podria haver-se guanyat (ni d'aprop!) sense els Estats Units. Reunió ja!", ha resolt Trump en la seva plataforma Truth Social.