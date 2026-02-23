Trump reclama a Mèxic "intensificar els esforços" contra els càrtels després de l'operació contra 'El Mencho'

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assenyalat aquest dilluns que les autoritats de Mèxic han d'"intensificar els esforços" contra els càrtels de la droga després de l'operatiu militar d'aquest diumenge contra el cap del càrtel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, àlies El Mencho.
"Mèxic ha d'intensificar els esforços contra els càrtels i les drogues!", ha indicat en un missatge per les xarxes socials després de fer-se ressò d'una entrevista del director de l'Administració de Control de Drogues, Derek Maltz.
Amb aquest concís missatge, el president nord-americà ha reaccionat a l'operació contra El Mencho, considerat el cap del CJNG, abatut quan estava sent traslladat a Ciutat de Mèxic.
L'operació ha provocat desenes de morts entre els agents de les forces de seguretat, civils i integrants d'aquesta organització criminal, la més gran de Mèxic. En resposta, el càrtel ha començat una onada d'aldarulls arreu del país.