Trump reclama a l'OTAN que pressioni per rebutjar la presència xinesa i russa a l'Àrtic

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reclamat aquest dimecres a l'OTAN que exerceixi pressió sobre Dinamarca perquè eviti la presència militar russa i xinesa a Groenlàndia i la regió de l'Àrtic, poc abans que una delegació del país europeu arribi a la Casa Blanca per abordar les pretensions de Washington sobre l'illa.
"OTAN, digues a Dinamarca que els faci fora ara!", ha escrit Trump a través de les xarxes socials en referència a un article que cita informes de la intel·ligència danesa sobre la creixent presència militar de Rússia i la Xina a Groenlàndia i l'Àrtic.
"Dos equips de gossos no ho poden fer això! Només poden els Estats Units!", ha assenyalat Trump, repetint l'ocurrència sobre els trineus arrossegats per gossos per minimitzar la capacitat de les autoritats daneses i groenlandeses de fer-se càrrec de la seguretat de l'illa.
Aquest dimecres el president dels Estats Units ja s'havia referit a la situació a Groenlàndia, hores abans de la reunió a la Casa Blanca entre una delegació de Dinamarca i el secretari d'Estat, Marco Rubio, i el vicepresident J.D. Vance, que ha insistit a participar-hi.
"Els Estats Units necessiten Groenlàndia com a part de la seva seguretat nacional", ha insistit Donald Trump, qui ha suggerit a l'OTAN "liderar el camí" per garantir el control nord-americà de l'illa.