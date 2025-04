Trump reclama la lliure circulació de vaixells nord-americans pels canals de Panamà i Suez

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha exigit aquest dissabte que els vaixells nord-americans puguin transitar amb llibertat pel canal de Suez i el canal de Panamà, al·legant que les dues rutes deuen la seva existència al país nord-americà.

"Els vaixells nord-americans, tant militars com comercials, haurien de poder navegar gratuïtament pels canals de Panamà i Suez. Aquests canals no existirien sense els Estats Units d'Amèrica", ha expressat el mandatari en una publicació en la seva plataforma Truth Social.

En aquesta línia, el president nord-americà ha asseverat que ha donat al seu secretari d'estat, Marco Rubio, l'ordre "que s'ocupi immediatament d'aquesta situació i la commemori". No obstant això, no n'ha compartit cap detall més.

Aquestes declaracions de Trump, que reflecteixen la seva postura ferma en matèria de comerç, s'emmarquen en un context de tensions creixents en relació amb la sobirania d'aquests canals, sobretot del canal de Panamà.

El magnat va aixecar la polèmica al gener en posar sobre la taula la possibilitat de recórrer a l'exèrcit per controlar aquest canal, una important via de 82 quilòmetres de llarg que creua l'istme panameny --connectant el mar Carib amb l'oceà Pacífic-- i per la qual passa entorn del sis per cent del comerç mundial.

En aquest escenari, Panamà i els Estats Units van signar fa dues setmanes una declaració conjunta en matèria de seguretat sobre el canal de Panamà, en el marc d'una visita al país del secretari de Defensa nord-americana, Pete Hegseth, i davant dels advertiments de Washington si prengués el control de la infraestructura.

Malgrat les reiterades demandes de Trump, les autoritats de Panamà han insistit en "el respecte i reconeixement a la sobirania panamenya sobre la via interoceànica, tal com ho estableix el Tractat de Neutralitat i el marc jurídic que regeix la seva operació, així com el Títol Constitucional i la Llei Orgànica del Canal".