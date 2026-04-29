Trump reclama a l'Iran que "espavili": "No saben com signar un acord no nuclear"

Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac
MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reclamat aquest dimecres a l'Iran que "espavili" per portar a bon port un procés de negociacions que posi fi a l'ofensiva sorpresa del 28 al país asiàtic, davant l'estancament del diàleg per les diferències entre les parts.
"L'Iran no aconsegueix organitzar-se. No saben com signar un acord no nuclear. Més els val espavilar aviat!", ha dit el mandatari nord-americà en un missatge per les xarxes socials, en el qual ha adjuntat una imatge creada per intel·ligència artificial en què se'l veu subjectant un fusell d'assalt amb un fons d'explosions i el missatge: "S'ha acabat el senyor simpàtic".
El missatge s'ha publicat l'endemà que l'inquilí de la Casa Blanca assegurés que l'Iran els va traslladar que les seves autoritats estan "en estat de col·lapse", un extrem negat per Teheran, que hauria traslladat una proposta a Washington per arribar a un acord de pau sense abordar el seu programa nuclear, objecte de negociació en el moment en el qual Israel i els EUA van llançar l'ofensiva.
El procés de converses, intervingut pel Pakistan, fa dies que està estancat a causa de les diferències entre les parts que han impedit la celebració d'una segona reunió a la capital pakistanesa, Islamabad, que va acollir un primer cara a cara després de l'acord d'alto el foc del 8 d'abril, prorrogat des d'aleshores sense data límit per part de Trump.