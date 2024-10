Trump rebutja les crítiques de Harris: "No soc un nazi, soc l'oposat a un nazi"

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha rebutjat aquest dilluns les crítiques de la seva rival demòcrata, Kamala Harris, qui el va acusar d'"invocar" a Hitler, i li ha respost al·legant que ell no és un nazi.

"No soc un nazi, soc l'oposat a un nazi", ha declarat Trump en un mitín a Geòrgia, un dels estats clau per a les eleccions del pròxim 5 de novembre. L'aspirant a la Presidència ha criticat Harris per l'ús de la paraula: "L'última declaració de Kamala i la seva campanya és que qualsevol que no voti per ella és un nazi".

"Vaig tenir molt bon pare, un tipus dur, que sempre em deia: 'Mai facis servir la paraula nazi. Mai facis servir aquesta paraula'. I després deia: 'Mai facis servir la paraula Hitler. No facis servir aquesta paraula'", ha dit, en incidir que ell és el contrari a un nazi.

Trump ha fet aquestes declaracions uns dies després que Harris sostingués que és "profundament preocupant i increïblement perillós que Donald Trump invoqui a Adolf Hitler, l'home responsable de la mort de sis milions de jueus i centenars de milers de nord-americans".

Per la seva banda, Trump ha considerat llavors que l'aspirant demòcrata "s'adona que està perdent" en la carrera a la Casa Blanca i que per això "ara està augmentant cada vegada més la seva retòrica": "Ha arribat a l'extrem de dir-me Hitler i qualsevol altra cosa que se li ocorri. És una amenaça per a la democràcia i no és apta per ser presidenta dels Estats Units, i les seves enquestes així ho indiquen!", ha agregat.