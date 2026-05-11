Trump rebutja íntegrament l'última proposada iraniana per posar fi a la guerra

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge que l'última proposta que ha rebut de l'Iran per posar fi a la guerra és "totalment inacceptable" poques hores després de rebre una contraproposta de Teheran.
"Acabo de llegir la resposta dels suposats 'representants' de l'Iran. No m'agrada gens. És totalment inacceptable", ha escrit a la plataforma Truth Social en un breu missatge sense fer més comentaris.
Tot i que la contraoferta iraniana no s'ha donat a conèixer públicament, fonts pròximes han explicat al 'Wall Street Journal' que oferien transferir part de les seves reserves d'urani altament enriquit a un tercer país, però rebutgen desmantellar les seves instal·lacions nuclears.
La primera resposta de l'Iran al rebuig de Trump també ha arribat de fonts oficials de a l'agència semioficial Tasnim, estretament vinculada a la Guàrdia Revolucionària, que han restat importància al rebuig de l'"autoanomenat" president nord-americà.
"Acabem de veure la reacció de l''autoanomenat' president dels EUA davant la resposta de l'Iran. Tant se val; ningú a l'Iran redacta propostes per complaure Trump", asseguren aquestes fonts.