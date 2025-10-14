Trump rebrà a Zelenski aquest divendres a Washington

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que aquest divendres, 17 de setembre, es reunirà a Washington amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, qui ha avançat que durant la seva visita al país nord-americà mantindrà trobades amb representants de companyies energètiques i de defensa, així com amb legisladors nord-americans.
L'inquilí de la Casa Blanca ha confirmat l'anunci de Zelenski en ser preguntat per la premsa al final de la cimera a Sharm el Sheij (Egipte), sobre el futur de la Franja de Gaza, en unes declaracions en les quals a més ha subratllat que el president turc, Recep Tayip Erdogan, "és respectat per Rússia (i) Ucraïna".
Trump, que ha estat qüestionat sobre el possible paper dels altres tres garants del recent alto el foc aconseguit per Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) --a més de Washington, Ankara, Doha i el Caire-- en el conflicte entre Moscou i Kíiv, ha respost afirmant que Erdogan "és respectat per (el president rus, Vladimir) Putin i és amic meu".