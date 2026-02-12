Trump rebrà a Miami diversos presidents llatinoamericans per a una cimera regional

MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, rebrà el 7 de març els seus homòlegs de diversos països llatinoamericans, entre els quals l'Argentina, Equador i El Salvador, per a una cimera regional que tindrà lloc a Miami i que serà la primera des que va tornar a assumir el càrrec fa poc més d'un any.
Fonts de la Casa Blanca han confirmat en unes declaracions a Europa Press que està previst que en la trobada hi participin els presidents de l'Argentina, Javier Milei; Bolívia, Rodrigo Paz; l'Equador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Hondures, Nasry Asfura; i el Paraguai, Santiago Peña.
A hores d'ara no hi ha cap confirmació oficial per part d'aquests països sobre l'assistència dels mandataris, tots ells conservadors i més o menys alineats amb les polítiques de Trump, qui en alguns casos els ha arribat a donar suport públicament per ajudar-los en els seus processos electorals.
Els EUA, que consideren Milei un dels principals aliats a la zona, han incidit des de la tornada de Trump a la Casa Blanca en la importància de l'Amèrica Llatina per a la política exterior nord-americana, fet que es va materialitzar al gener en l'atac per capturar el seu president veneçolà, Nicolás Maduro, i en l'enduriment del bloqueig a Cuba.
Així mateix, durant les últimes setmanes ha mantingut converses amb el president del Brasil i de Mèxic, Luiz Inácio Lula da Silva i Claudia Sheinbaum, respectivament, per abordar la situació regional, mentre que la setmana passada va rebre el mandatari de Colòmbia, Gustavo Petro, després de setmanes de tensions i declaracions creuades.