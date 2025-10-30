Trump rebaixa al 10% els aranzels a la Xina pel fentanil després de la seva trobada amb Xi

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que ha aconseguit un acord amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, amb qui s'ha reunit a Corea del Sud, pel qual reduirà els seus aranzels imposats en represàlia pel tràfic de fentanil del 20 al 10% amb caràcter immediat.
"Crec que treballarà molt dur per detenir les morts que s'estan produint", ha dit sobre el mandatari asiàtic en declaracions recollides per la premsa a bord de l'avió presidencial de retorn a Washington.
El cap de la Casa Blanca, que ha qualificat la reunió d'"increïble", ha assegurat que en el marc d'aquestes negociacions, Pequín s'ha compromès a comprar quantitats "enormes" de soja nord-americana i que "ja no hi ha més restriccions a les terres rares" i en aquest sentit, la Xina ha acceptat suspendre durant un any els controls a les exportacions d'aquests minerals.