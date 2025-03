Trump qualifica de "productius" els contactes de les darreres hores amb Putin

MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha qualificat de "molt bons i productius" els contactes de les darreres hores amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a qui ha demanat directament "perdonar la vida" de les tropes ucraïneses que es troben en una "posició vulnerable" al front de batalla.

Trump considera que damunt la taula hi ha "una oportunitat molt bona" per posar fi a "aquesta guerra horrible i sagnant", després que dijous el seu enviat, Steve Witkoff, es reunís a Moscou amb Putin i li plantegés en persona una oferta d'alto el foc temporal a Ucraïna.

No obstant això, "a hores d'ara, milers de militars ucraïnesos estan completament envoltats per l'exèrcit rus i en una posició molt dolenta i vulnerable", ha advertit Trump en un missatge publicat a Truth Social. Per això, ha reclamat "encaridament" a Putin que eviti el que seria la pitjor massacre "des de la Segona Guerra Mundial", segons les seves pròpies paraules.

Trump, que poc abans havia tornat a dir per la mateixa xarxa social que si ell hagués estat a la Casa Blanca, Rússia no hauria envaït mai Ucraïna, ha assegurat que "milions de persones han mort sense cap necessitat i moltes més moriran així" si no és possible "completar i signar" un alto el foc i un pla de pau amb Rússia.