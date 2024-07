Trump qualifica Kamala Harris com una "llunàtica d'esquerra radical"

MADRID, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha celebrat el primer míting des que l'actual inquilí de la Casa Blanca, Joe Biden, va anunciar que renunciava a la reelecció i ha centrat el seu discurs a atacar la vicepresidenta i màxima favorita a presentar-se pel Partit Demòcrata a les presidencials, Kamala Harris, qui ha catalogat de "llunàtica d'esquerra radical".

"Fa tres dies vam derrotar oficialment el pitjor president de la història del nostre país, el corrupte Joe Biden. Va renunciar perquè estava perdent per molt en les enquestes", ha afirmat el magnat, candidat del Partit Republicà per a les eleccions del pròxim mes de novembre.

Durant el míting a Carolina del Nord, Trump ha subratllat que ara el rival a batre és "la mentidera Kamala Harris", qui ha qualificat com "la vicepresidenta més incompetent i d'extrema esquerra de la història dels EUA", segons informa el portal de notícies 'The Hill'.

Per Trump, Harris encara és més "liberal" que el senador Bernie Sanders i l'ha titllada com la "tsar de la frontera" per la seva gestió del límit territorial entre els EUA i Mèxic. A més ha qualificat de "broma" que Harris fos a Europa dies abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna.

Respecte a la renúncia de Biden, l'expresident ha acusat Harris d'enganyar la població "per encobrir l'aptitud mental" del mandatari, moment en el qual ha afirmat que "no es pot confiar" en Harris perquè "no és apta" per liderar el país.

Trump s'ha referit nombroses vegades a Harris, qui ha descrit com "una molt mala persona", "desequilibrada" i "boja". L'equip de campanya de la demòcrata ha qualificat aquest discurs d'"estrany i divagant", però es mostren confiats que els nord-americans "no es deixaran enganyar".