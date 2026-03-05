Trump qualifica Espanya de país "perdedor" i l'acusa de ser "molt hostil" amb l'OTAN: "No és un jugador d'equip"

Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House
MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha tornat a carregar aquest dijous contra Espanya, que ha qualificat de país "perdedor" en acusar-lo de ser "molt hostil" envers l'OTAN, després de retreure que és l'únic aliat a oposar-se a dedicar el 5% del PIB en defensa i ha avisat de represàlies.
"Tenim molts guanyadors, però Espanya és un perdedor", ha apuntat el president nord-americà en una entrevista telefònica amb el diari 'New York Post', en la qual s'ha tornat a mostrar "decebut" amb el Regne Unit arran de la seva posició inicial d'oposar-se a l'ús de les bases militars britàniques per llançar atacs contra l'Iran.
Trump ha afirmat que Espanya està sent "molt hostil" envers l'OTAN i ha criticat que hagi estat "l'únic país" a situar-se en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. "Són molt hostils amb tothom (...) No són un jugador d'equip i nosaltres no ho serem amb ells tampoc", ha avisat en un altre missatge que suggereix represàlies contra el govern de Pedro Sánchez.