Trump qualifica Espanya de "país arruïnat" i diu que "és trist de veure" l'entrada a Ceuta

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha referit a Espanya com un "país arruïnat", en al·lusió a la crisi de Ceuta, després d'assegurar que l'entrada massiva de migrants des del Marroc "és trist de veure".
"Espanya serà un país arruïnat. Jo he tingut els meus problemes amb Espanya perquè no es porta gaire bé pel que fa a l'OTAN. No paga el que hauria de pagar", ha afirmat el líder nord-americà en una entrevista del canal britànic GB News, en la qual fa referència a la crisi de Ceuta.
"El que està passant allà és molt trist de veure", ha dit sobre la situació a la ciutat autònoma, després d'assenyalar que el Regne Unit té "els seus propis problemes" però "no tenen milers de persones irrompent al país d'aquesta manera". "No he vist mai res semblant", ha resolt.
El cap de la Casa Blanca ja es va referir a la crisi de Ceuta durant els primers dies de l'entrada d'uns 80.000 migrants des del Marroc quan va atribuir la situació a "lleis febles" i "una mala gestió" de l'executiu de Pedro Sánchez, després d'afirmar que les autoritats espanyoles "no sabien que fer" davant l'arribada massiva de persones.