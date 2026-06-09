Publicat 09/06/2026 21:19

Trump qualifica "d'abatiment" l'accident d'un helicòpter en Ormuz i promet "respondre" a "l'atac" de l'Iran

May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on May 27, 2026. Trump is holding the meeting with members of his Ca
Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat aquest dimarts "d'abatiment" l'accident d'un helicòpter de l'Exèrcit que s'ha estavellat prop de l'estret d'Ormuz i ha promès "respondre" a "l'atac" perpetrat per les forces iranians.

"Acabo de ser informat per les nostres Forces Armades que ahir a la nit els iranians van abatre un dels nostres helicòpters Apatxe d'alta tecnologia mentre patrullava per l'estret d'Ormuz. Dos pilots es van veure involucrats, tots dos sans i estalvis. No obstant això, els Estats Units han de, necessàriament, respondre a aquest atac", ha assenyalat en un missatge publicat en xarxes socials.

El magnat republicà havia informat prèviament que els pilots havien estat rescatats sans i estalvis, sense donar més detalls sobre les causes de l'incident. En les tasques de rescat van participar divisions navals i aèries amb el lideratge del Comandament Central de les Forces Navals i la 82 Divisió Aerotransportada.

El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha confirmat que l'helicòpter AH-64 Apatxe es va estavellar prop de la costa d'Oman mentre patrullava les aigües de la regió, i que els dos soldats a bord van ser "rescatats sans i estalvis en aproximadament dues hores".

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