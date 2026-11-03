Trump qualifica el conflicte amb l'Iran com a "guerra tova" hores abans de l'obertura d'urnes per les 'midterms'

Joyce N. Boghosian/White House / Zuma Press / Euro
MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Mancant hores perquè l'obertura d'urnes als Estats Units per a les eleccions de meitat de mandat, el president, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que el conflicte amb l'Iran no és "una guerra" sinó "una guerra tova", ja que, segons ha dit, fa mesos que no es dispara i hi ha converses en marxa.
En una entrevista telefònica amb el presentador de Fox News Sean Hannity, Trump ha defensat que Washington negocia "des d'una posició de total força", que pot posar fi a l'ofensiva "a qualsevol moment" i que Teheran "té moltes guanyes d'arribar a un acord", encara que ha advertit que els combats podrien reprendre's si no s'aconsegueix un.
Trump ha justificat l'ofensiva en titllar de "desastre" l'acord nuclear de 2015, al que ha acusat d'obrir a Teheran la "via cap a l'arma atòmica" mentre es consolidava com "el primer Estat patrocinador del terrorisme" del món.