Trump qualifica de "bonic espectacle" veure als aliats augmentar les seves contribucions per les seves amenaces

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha assegurat aquest dilluns que "va ser un bonic espectacle" veure com els aliats de l'OTAN van començar a augmentar les seves contribucions econòmiques a l'Aliança després que el llavors mandatari amenacés amb retirar-los la protecció militar davant un hipotètic atac rus en cas de no complir amb les seves aportacions.

"Vaig fer forta a l'OTAN, i això ho admeten fins als RINOS (Republicans només de nom, per les seves sigles en anglès) i els Demòcrates d'Esquerra Radical. Quan vaig dir als 20 països que no pagaven que havien de pagar, i els vaig dir que si no ho feien no tindrien la protecció militar dels Estats Units, els diners va entrar en orri. Després de tants anys en els quals els Estats Units pagava el compte, va ser un bonic espectacle", ha publicat Trump al seu compte de la xarxa social Truth Social.

En aquest sentit, ha lamentat que, sense ell a la Casa Blanca, la resta d'aliats han deixat que Washington carregui amb la major part d'ajuda econòmica a Ucraïna, raó per la qual l'ha acusat de "no respectar a ningú".

"L'OTAN ha d'igualar-se, i ara. Ho faran si se'ls demana adequadament. Sinó, Amèrica primer! Fes Amèrica Gran de Nou (Make America Great Again, eslògan usat per Trump i els seus partidaris)", ha afegit.

Trump va proclamar dissabte passat que va amenaçar a aliats de l'OTAN amb retirar la "protecció" dels Estats Units davant un hipotètic atac rus si no complien amb les contribucions que el llavors mandatari considerava obligatòries sobre el 2 per cent del PIB.

L'OTAN té l'objectiu que cada país membre gasti un mínim del 2 per cent del PIB en Defensa, que la majoria dels països no estan complint. Però l'Aliança matisa que la xifra és orientativa i no un contracte vinculant, ni implica que països membres hagin deixat de pagar la seva part del pressupost comú de l'OTAN per administrar l'organització.