Trump publicarà aquest dimarts 80.000 pàgines d'arxius sobre l'assassinat de John F. Kennedy

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciat que publicarà aquest dimarts 80.000 pàgines d'arxius sense editar sobre l'assassinat del president John F. Kennedy, després que durant la campanya electoral prometés desclassificar els documents vinculats a aquest cas.

"Ja que estem aquí, vaig pensar que seria apropiat: demà anunciarem i lliurarem tots els arxius de Kennedy. S'ha esperat això durant dècades, i he donat instruccions al meu equip... a moltes persones diferents", ha traslladat, en declaracions a la premsa, durant un recorregut pel Centre Kennedy a Washington.

El mandatari ha assegurat que hi ha "molta informació per llegir". "No crec que anem a censurar gens. Vaig dir: 'Simplement no censurin, no poden censurar-ho'", ha dit, afegint que les pàgines són "interessants".