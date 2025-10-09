Trump proposa expulsar a Espanya de l'OTAN per les discrepàncies sobre la despesa en defensa

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha proposat aquest dijous expulsar a Espanya de l'OTAN per les discrepàncies sobre l'augment de la despesa en defensa, després que el Govern es negués a aconseguir el 5 per cent del PIB.
"Vaig sol·licitar que paguessin el 5%, no el 2%, i la majoria va pensar que no anava a succeir, i es va aprovar pràcticament per unanimitat. Vam tenir un país ressagat: Espanya. (...) Francament, potser haurien d'expulsar-los de l'OTAN", ha declarat.
Trump ha considerat que Espanya "no té excusa" per no augmentar la despesa en defensa, segons ha dit durant una roda de premsa amb el seu homòleg finlandès, Alexander Stubb, des de la Casa Blanca.