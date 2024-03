Trump proposa el 12 d'agost com a data per l'inici del judici pel cas dels documents classificats

Aquesta data coincideix amb la planejada per la Fiscalia del districte del comtat de Fulton pel cas d'interferència electoral a Geòrgia

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha proposat aquest dijous començar el seu judici pel cas dels documents classificats el 12 d'agost, una petició que xoca amb les seves anteriors declaracions sobre el seu desig de celebrar el judici després de les eleccions presidencials, que tindran lloc el proper mes de novembre.

Per la seva banda, l'acusació liderada pel fiscal especial Jack Smith ha demanat que el judici comenci el 8 de juliol, tot això abans de la celebració d'una vista que tindrà com a objectiu fixar aquesta data, que inicialment estava prevista pel maig però que haurà de retrassar-se per una sèrie de qüestions legals pendents que encara han de ser decidides pel tribunal, segons ha informat la cadena de notícies estatunidenca NBC News.

La data proposada per l'equip legal de Trump faria que aquest procés coincidís amb la proposta de judici de la fiscal del districte del comtat de Fulton, Fani Willis, pel cas d'interferència electoral a l'estat de Geòrgia. Els seus advocats creuen que la data hauria de retrassar-se encara més i que només l'han presentat "per respecte" a la petició del jutge.

"Com a principal candidat a les eleccions de 2024, Trump afirma fermament que un judici just no pot dur-se a terme aquest any d'una manera consistent amb la Constitució. Trump busca reivindicar oportunament importants drets a través d'aquests procediments, incloent les seves mocions per desestimar de conformitat amb la Llei de Registres Presidencials, la immunitat presidencial, i sobre la base d'un enjudiciament selectiu i venjatiu, per això seran necessàries importants revelacions i la determinació dels fets", resa un comunicat de la defensa.

A més, els seus advocats creuen que, d'esperar prou, el jutge podria guiar-se pel dictamen del Tribunal Suprem sobre la presumpta immunitat presidencial de l'exmandatari, que començarà a escoltar a les parts el 22 d'abril, encara que no es coneixen més dates del procés. Teòricament, els jutges tenen marge per dictar sentència abans del recés estival que comença al juny, encara que seria un període més breu de l'habitual.

Si el Suprem dona la raó a Trump i certifica que no pot ser jutjat, quedarien arxivades les causes pendents. En cas contrari, es reactivaria el procés de Washington pel cas de tractar de revertir el resultat electoral i instigar l'assalt al Capitoli, encara que existeixen seriosos dubtes que pogués haver-hi judici i sentència abans de la cita del 5 de novembre.

Trump sempre ha defensat que gaudeix d'immunitat presidencial davant de qualsevol procés relatiu al convuls període després dels comicis de 2020.