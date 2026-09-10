Trump promet 4.300 euros a cada nord-americà si guanya les 'midterms'

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que donarà "un dividend de 5.000 dòlars (gairebé 4.300 euros) a cada ciutadà adult nord-americà" si el Partit Republicà guanya el Demòcrata i obté la majoria tant a la Cambra de Representants com al Senat en les eleccions de mig mandat --les 'midterms'--, que tindran lloc d'aquí a menys de dos mesos, el dimarts 3 de novembre.
"Si els republicans guanyen a la Cambra de Representants i al Senat dels EUA, tots dos (...), repartiré un dividend de 5.000 dòlars a cada ciutadà adult nord-americà", ha assegurat durant un discurs en una convenció republicana a Dallas, a l'estat de Texas.
L'inquilí de la Casa Blanca ha justificat la capacitat de la seva administració per assumir aquest pagament per l'"increïble èxit econòmic" que, reivindica, han aconseguit, a més de l'"enorme fortalesa i prosperitat econòmica" del país, malgrat un deute públic de 40 bilions de dòlars (34,4 bilions d'euros) que està elevant els costos d'endeutament.
El dividend que ha promès Trump no ajudaria a alleujar aquest deute. Segons les dades del projecte 'The American Presidency' de la Universitat de Santa Barbara, a Califòrnia, en les últimes eleccions --les presidencials del 2024-- hi havia una mica menys de 244,7 milions de persones amb dret a vot (244.666.890 persones).
Multiplicat per 5.000 dòlars, i tenint en compte que el mandatari no ha circumscrit l'abonament del divident al sentit del vot, els pagaments de l'Administració Trump es podrien enfilar fins a més d'1,2 bilions de dòlars (1,05 bilions d'euros).