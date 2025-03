Trump i el primer ministre canadenc acorden reunir-se després de les eleccions

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, han mantingut una conversa telefònica enmig de les tensions entre tots dos països i han acordat celebrar una reunió "immediatament" després de les eleccions federals del pròxim 28 d'abril.

Trump, que ha catalogat la trucada com "summament productiva", ha destacat a Truth Social que coincideixen "en molts aspectes" i en la seva futura trobada treballaran en "aspectes polítics, empresarials i altres factors" en nom del benefici compartit dels dos països.

Les relacions entre el Canadà i els Estats Units travessen per una etapa d'inestabilitat després del retorn de Trump a la Casa Blanca a causa de la intenció del magnat d'annexionar-se el país veí com l'estat 51; i també per la política d'aranzels impulsada des de Washington.