Trump preveu "un futur fantàstic" amb Pequín en l'inici de la seva visita a la Xina amb desenes d'empresaris

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha augurat aquest dijous "un futur fantàstic" per a les relacions del seu país amb la Xina en una trobada amb el seu homòleg en el gegant asiàtic, Xi Jinping (a qui ha descrit com "un gran líder"), en el qual ha assegurat que els "30 millors" empresaris convidats en la seva delegació "esperen amb interès comerciar i fer negocis" amb Pequín de manera "totalment recíproca" per la seva banda.
"Tinc un gran respecte per a la Xina (i) el treball que has fet. Ets un gran líder", ha afirmat Trump dirigint-se a Xi des de l'altre costat d'una gran taula on l'inquilí de la Casa Blanca ha considerat "un honor" tant estar en aquesta trobada com "ser (el seu) amic".
Ha presentat la reunió com "la cimera més gran de la història" i ha al·ludit a la delegació d'empresaris de la qual s'ha envoltat com "els millors empresaris (...) del món". "I estan aquí avui per presentar els seus respectes a vostè i a la Xina, esperen amb interès comerciar i fer negocis, i serà totalment recíproc per la nostra banda", ha agregat.