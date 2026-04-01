Trump preveu la fi de l'ofensiva a l'Iran d'aquí a dues o tres setmanes i dona per fet que "no tindran armes nuclears"

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que la guerra a l'Iran, iniciada amb l'ofensiva sorpresa conjunta amb Israel, s'acabarà d'aquí a "dues o tres setmanes", després de donar per "assolit" l'objectiu que Teheran "no tindrà armes nuclears" i enmig de les negociacions amb el que ha destacat com un "nou règim" que ha descrit com "molt més raonable".
"Hem aconseguit un canvi de règim. Ara bé, el canvi de règim no era un dels meus objectius. El meu objectiu era que no tinguessin armes nuclears, i aquest objectiu s'ha assolit. No tindran armes nuclears. Però estem acabant la feina, i crec que ho aconseguirem d'aquí a unes dues setmanes, potser un parell de dies més", ha declarat Trump al Despatx Oval, abans de recordar la intenció d'"eliminar tot el que tenen".
En aquest sentit, ha assegurat que l'Iran "no podrà fabricar una arma nuclear fins d'aquí a molts anys". "I quan estiguin llestos, potser d'aquí a molt temps, tindreu un president com jo que anirà allà i els derrotarà contundentment", ha al·legat davant la premsa, abans d'insistir que Teheran "no pot tenir armes nuclears" perquè, segons ell, "són gent molt radicalitzada (...), líders molt malalts".
Malgrat aquestes paraules, el magnat republicà ha assegurat que "el nou lideratge" iranià és molt millor que l'anterior. "Ara tenim un grup de persones molt diferent. Són molt més raonables", ha valorat en una intervenció en la qual ha estimat com a "possible" arribar a un acord. "Volen arribar a un acord més que jo", ha subratllat després d'insistir que l'ofensiva a l'Iran s'acabarà "en un termini força curt".