Trump preveu detallar els aranzels als semiconductors "en un futur molt pròxim"

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els aranzels pendents als semiconductors entraran en vigor "en un futur molt pròxim" i ha indicat que entre les mesures hi pot haver alguna excepció, apel·lant a la necessitat d'una certa "flexibilitat".

Després d'un cap de setmana d'estira-i-arronsa en l'administració nord-americana arran dels aranzels als productes tecnològics, Trump ha assenyalat que farà amb els semiconductors i altres productes "el mateix" que amb altres béns importats com l'acer, l'alumini o els automòbils sobre els quals ja hi ha taxes específiques.

El president, que ha apostat per fomentar la fabricació nacional, no ha aclarit si alguns productes com els telèfons mòbils o les tauletes en poden quedar exempts. Sí que ha dit que "cal mostrar certa flexibilitat" i "no ser tan dur", en unes declaracions als mitjans de retorn a Washington a bord de l'Air Force One, segons 'The Hill'.

"Econòmicament, el nostre país serà més fort que mai", ha postil·lat, hores després que el secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, revelés que els telèfons intel·ligents, ordinadors i microprocessadors i altres dispositius electrònics, que van ser exclosos divendres a última hora dels aranzels recíprocs formaran part d'aquest nou gravamen sobre els semiconductors.

Lutnick va anticipar que aquests aranzels arribaran "probablement d'aquí a un o dos mesos", en unes declaracions a la cadena de televisió nord-americana ABC News.