Trump posa fi a tots els casos de l'assalt al Capitoli amb indults, commutacions i desestimacions

Nancy Pelosi condemna "l'insult escandalós al sistema judicial" i l'"abandonament dels efectius policials atacats

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat fi a tots els casos vinculats amb l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2020, després de signar un decret en el qual indulta a gairebé 1.270 persones condemnades, ordena al Departament de Justícia que desestimi uns 300 casos penals i demana l'alliberament d'uns 14 acusats que van ser imputats en casos de sedició greus.

"Aquesta nit signaré els indults dels ostatges del 6 de gener perquè surtin. I quan surti, aniré al Despatx Oval i signarem els indults per a molta gent", ha anunciat durant un davant dels seus partidaris al Capital One Arena, en el centre de Washington.

Aquestes accions van més enllà de l'esperat, ja que fins i tot el seu vicepresident, JD Vance, i el president de la Cambra dels Representants, Mike Johnson, van dir que només hauria d'indultar als acusats no violents. Però el decret cobreix a unes 600 persones condemnades per delictes greus per agredir a policies.

A més, ha commutat les sentències d'extremistes d'ultradreta dels Oath Keepers i els Proud Boys, que van ser condemnats o acusats de conspiració sediciosa. Aquesta mesura aplanarà el camí per al seu imminent alliberament de la presó, segons informa la cadena de televisió CNN.

L'expresidenta de la Cambra de Representants dels EUA, la demòcrata Nancy Pelosi, ha denunciat aquesta "vergonyosa" decisió, perquè constitueix "la traïció i l'abandonament" dels agents de la Policia que van actuar aquest dia, malgrat que "van arriscar la seva vida per impedir un intent de subvertir la transferència pacífica del poder".