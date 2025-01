Trump planteja a Egipte i Jordània que rebin els desplaçats de Gaza

El Caire i Amman han expressat prèviament rebuig a una opció que veuen com una nova Nakba i la fi de la iniciativa dels dos estats

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, plantejarà a Egipte i a Jordània la possibilitat que rebin un milió i mig de desplaçats de la Franja de Gaza per al seu "allotjament" a mitjà o llarg termini en una iniciativa que, en anteriors casos, els dos països han repudiat perquè es tractaria d'una nova Nakba, la "catàstrofe" que va representar l'èxode palestí del 1948, i l'eliminació de tota esperança per a una solució de pau dels dos estats.

En unes declaracions als mitjans nord-americans a bord de l'avió presidencial, l'Air Force One, Trump ha confirmat que ja ha tractat l'assumpte en una trucada telefònica amb el monarca jordà, Abdullah II, i que té intenció de fer el mateix aquest diumenge amb el president d'Egipte, Abdel Fattah al-Sisi.

"Li he dit al rei Abdullah que m'encantaria que acollís més gent perquè ara mateix veus el que hi ha a la Franja de Gaza i és un desastre. És un veritable desastre", ha manifestat Trump sobre un país que ara mateix, segons les xifres de les Nacions Unides, acull més de 2,3 milions de refugiats palestins.

Trump ha explicat que la seva administració no contempla ara mateix un límit d'estada per a aquests hipotètics refugiats --"podria ser una cosa temporal o a llarg termini"-- i que el motiu principal d'aquesta decisió consistiria que els desplaçats tinguessin un allotjament segur mentre la Franja sencera es buida d'enderrocs. "Estem parlant probablement d'un milió i mig de persones, mentre nosaltres netegem el lloc sencer per dir d'una vegada 'Mira, s'ha acabat'", ha afegit el mandatari nord-americà.

"Alguna cosa ha de passar", ha insistit el president dels Estats Units, "perquè ara mateix, aquest lloc és literalment una zona de demolició, per la qual cosa prefereixo parlar amb alguns països àrabs i construir cases en un lloc diferent perquè aquesta gent visqui en pau, per variar".

L'acolliment d'una població expulsada de Gaza ha representat per a Egipte i Jordània una qüestió històrica absolutament impensable, més en particular des del començament de la guerra entre Israel i Hamas a l'octubre del 2023. Aquest mateix mes, el president egipci va equiparar aquesta possibilitat directament a la desaparició, com a tal, de la identitat palestina.

"Si això passa, ja no hi hauria cap motiu per parlar d'un poble palestí: la terra continuaria allà, però la gent no", va declarar Al-Sisi en una onada de rebuig dins del món àrab a la qual ràpidament es va incorporar el ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safadi, que va assegurar que qualsevol expulsió dels palestins a Jordània representaria directament "una declaració de guerra".