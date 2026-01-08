Trump i Petro anuncien una trobada als EUA després d'una trucada sobre "drogues i altres desacords"

PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Arxiu
MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dimecres per la nit que rebrà pròximament al seu el seu homòleg colombià, Gustavo Petro, amb qui ha mantingut una conversa telefònica, després que l'inquilí de la Casa Blanca hagi amenaçat amb una enventual intervenció militar al país llatinoamericà, i enmig de les tensions després de la captura, dissabte passat, de Nicolás Maduro en un atac a Veneçuela.
"Va ser un gran honor parlar amb el president de Colòmbia, Gustavo Petro, qui em va cridar per explicar la situació de les drogues i altres desacords que hem tingut", ha assenyalat en la seva plataforma Truth Social, on ha manifestat el seu agraïment per la "trucada i el seu to".
El mandatari ha afirmat que "espero reunir-me amb ell pròximament", una trobada que tindrà lloc a la Casa Blanca, segons ha dit a la mateixa xarxa social i en la qual estan treballant el secretari d'Estat, Marco Rubio, i la ministra d'Exteriors de Colòmbia, Rosa Yolanda Villavicencio.