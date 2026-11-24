Yuri Gripas-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns per la nit que signarà una directiva presidencial perquè el Departament de Justícia "sol·liciti la pena de mort per als assassins de nens, així com per als violadors i traficants de persones que matin les seves víctimes", al mateix temps que ha carregat contra el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, per haver commutat la pena capital a 548 reclusos.
Durant un acte celebrat a la seu del Departament de Justícia al costat de familiars de víctimes d'alguns dels condemnats beneficiats a Califòrnia, Trump ha qualificat la decisió de Newsom --possible aspirant demòcrata a les eleccions presidencials de 2028-- com "un dels actes d'injustícia més escandalosos que nostre país hagi vist mai" i li ha acusat de concedir "clemència i misericòrdia a 548 dels monstres més malvats de la faç de la Terra".
"Aquesta tarda ens reunim per alçar-nos contra aquesta farsa i abraçar a les famílies de les víctimes que van anar tan cruelment traïdes per un mal govern", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca.