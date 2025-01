Trump ordena suspendre els fons federals per a avortaments electius

Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat una ordre executiva per la qual l'Administració suspèn els fons federals destinats a finançar o promoure avortaments electius, és a dir, avortaments voluntaris.

"Durant gairebé cinc dècades, el Congrés ha promulgat anualment l'esmena Hyde i lleis similars que impedeixen el finançament federal de l'avortament electiu, la qual cosa reflecteix un consens de llarga data que els contribuents nord-americans no s'haurien de veure obligats a pagar per aquesta pràctica", segons l'ordre, en aclarir que "l'administració anterior va fer cas omís d'aquesta política".

Així, el republicà ha signat una mesura, que es remunta al 1977, per prohibir l'ús de diners federals per a l'atenció de la interrupció voluntària de l'embaràs. Ha al·legat que l'expresident Joe Biden (2021-2024) no ho ha respectat.

Trump ha defensat en diverses ocasions que vetaria l'esmena federal que deroga la prohibició de l'avortament sobre la base que correspon als estats decidir sobre aquest assumpte "en funció de la voluntat dels seus votants".

La Casa Blanca ha assenyalat en la recent ordre executiva que el director de l'Oficina de Gestió i Pressupost emetrà pautes als responsables dels departaments i agències executives per dur a terme el que estableix la nova mesura.

L'avortament va ser un tema complex per Trump durant la seva campanya del 2024, ja que va intentar mantenir el suport dels conservadors religiosos que ho van impulsar a la presidència, mentre intentava atreure les dones moderades i suburbanes molestes per l'onada de restriccions que va seguir l'anul·lació del cas Rosega V. Wade per la Cort Suprema, segons l'agència Bloomberg.

La Casa Blanca va donar a conèixer la mesura el divendres, coincidint amb l'esdeveniment anual de la Marxa per la Vida al National Mall de Washington, una trobada clau de defensors del dret a l'avortament. De fet, 23 activistes antiavortament condemnats per bloquejar l'entrada a les clíniques per interrompre l'embaràs van ser indultats.

ALTRES ANUNCIS

D'altra banda, el mandatari ha anunciat que els Estats Units tornaran a sumar-se a la coalició de la Declaració de Consens de Ginebra, un acord internacional adoptat per diversos països amb l'objectiu de "protegir la vida humana i la dignitat".

El 2020, durant la presidència de Trump, els Estats Units van ser el principal patrocinador de la declaració per promoure "l'enfortiment i la salut òptima de les dones i la família. Invertir en la salut i el benestar de les dones salva vides, els brinda més oportunitats a les dones i les nenes i protegeix la família com a unitat fonamental de la societat.

"L'Administració Trump s'ha compromès a donar suport a les famílies, promoure la salut de les dones i protegir els nens en totes les etapes de la vida", ha sostingut el comunicat, en afegir que la nació nord-americana "perseguirà aquests objectius en cooperació amb els estats membres del sistema de les Nacions Unides".

"Invertir en la salut i el benestar de les dones salva vides, els brinda més oportunitats i protegeix la família com a unitat fonamental de la societat", han conclòs.