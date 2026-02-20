Trump ordena publicar arxius sobre la vida extraterrestre després que Obama afirmés creure que existeix

Europa Press/Contacto/NASA - Arxiu
MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aquest dijous per la nit al seu Govern que d'inici a l'"identificació i divulgació d'arxius governamentals relacionats amb vida extraterrestre" i altres fenòmens relacionats, uns dies després que l'exmandatari Barack Obama (2009-2017) afirmés creure que els alienígenes "són reals" però no haver-los vist.
"En vista del gran interès mostrat, ordenaré al secretari de Guerra --referit al cap del Departament de Defensa, Pete Hegseth-- i a altres departaments i agències pertinents que iniciïn el procés d'identificació i divulgació d'arxius governamentals relacionats amb vida extraterrestre, fenòmens aeris no identificats (FANI) i objectes voladors no identificats (OVNI)", ha anunciat Trump a xarxes socials.
"No sé si són reals o no, però puc dir-te que va revelar informació classificada", ha al·legat a bord del 'Air Force One', incidint que l'expresident demòcrata "va cometre un gran error" en pronunciar-se d'aquesta manera.