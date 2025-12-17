Publicat 17/12/2025 07:16

Trump ordena el bloqueig "complet" de tots els petroliers sancionats que entrin i surtin de Veneçuela

El president dels Estats Units, Donald Trump
Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

   MADRID, 17 des. (EUROPA PRESS) -

   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts un bloqueig "complet i total" contra tots els petroliers que entrin i surtin des de Veneçuela, país al que ha acusat de "apropiar-se de (el seu)" cru i al que ha amenaçat amb elevar les hostilitats si no ho retorna "immediatament" a Washington.

   Així ho ha assenyalat a Truth Social, al·legant "el robatori dels nostres actius i (...) el terrorisme, el tràfic de drogues i el tràfic de persones" i, a més, ha declarat organització terrorista al "règim" de Nicolás Maduro.

   L'inquilí de la Casa Blanca ha declarat que Veneçuela està "completament envoltada de la major Armada mai reunida a la història" del continent i ha assegurat que aquesta situació "només anirà a més".

