Trump ofereix la seva ajuda per "alliberar" Iran i el president del Parlament amenaça amb "contraatacar" a EUA

Europa Press/Contacto/Social Media
ONG eleven a 115 els morts per les protestes a Iran, entre ells 37 efectius de seguretat
MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha ofert la seva ajuda per "alliberar" Iran, en un nou missatge de respatller als manifestants que porten ja una setmana sortint als carrers del país en una nova crisi que ha deixat, segons ONG, més d'un centenar de morts.
"Iran busca la llibertat, potser com mai abans. Estats Units està llest per ajudar! President Donald J. Trump", ha manifestat el mandatari nord-americà en la seva plataforma Truth Social.
Iran compleix una setmana de manifestacions que van esclatar amb el desplomi de la moneda nacional, el rial, i que han acabat degenerant en disturbis. El Govern iranià, que va admetre en el seu moment els motius originals de les manifestacions, ha acusat en els últims dies a Estats Units i els seus aliats de provocar aquest descens a la violència.
El país porta 48 hores sota talls d'internet pràcticament generalitzats, segons el portal especialitzat NetBlocks, reconeguts per les pròpies autoritats iranianes per contenir la difusió d'informació nociva per a la seguretat de l'Estat.
Trump ha estat contestat pel president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, qui ha deixat entreveure que Iran podria declarar com a "objectius legítims" a Israel i les bases d'EUA a la regió "si Estats Units llança un atac militar" per encoratjar les protestes.
MÉS D'UN CENTENAR DE MORTS
Almenys 115 persones han mort ja pels disturbis que van començar el cap de setmana passat, de les quals unes 37 són efectius de seguretat, bé de l'Exèrcit o de la Policia, segons l'últim balanç presentat per l'ONG HRANA, especialitzada en el seguiment dels Drets Humans en la república islàmica a partir de fonts de l'interior del país.
Segons HRANA set de les víctimes eren menors d'edat i la pràctica majoria han mort per l'impacte a frec de roba de bales o perdigons. Les forces de seguretat, afegeix, han arrestat a 2.638 persones.
D'acord amb l'agència semioficial de notícies Tasnim, les autoritats iranianes podrien donar el seu propi balanç al llarg d'aquest diumenge. Fuentes de Tasnim, una agència vinculada a la Guàrdia Revolucionària d'Iran han anat avançant ja que "el nombre de màrtirs en els recents disturbis nord-americans i sionistes és significatiu".