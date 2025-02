Trump obre la porta a un diàleg de no proliferació amb l'Iran: "Ho prefereixo a bombardejar-los"

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estès la mà a l'Iran sobre la possible obertura d'un diàleg per garantir que la república islàmica no es converteix en una potència nuclear com una opció preferible a "bombardejar-los pertot arreu".

"A mi m'agradaria aconseguir un acord amb l'Iran sobre la qüestió de la no proliferació nuclear. Ho preferiria a bombardejar-los per totes bandes. No volen morir. Ningú vol morir", ha declarat el president estatunidenc durant una entrevista amb el diari estatunidenc 'The New York Post'.

Cal recordar que, el 2018 i durant el seu primer mandat, Trump va anunciar la retirada unilateral dels Estats Units de l'històric acord nuclear amb l'Iran aconseguit pel seu predecessor, Barack Obama, tres anys abans. La retirada nord-americana va descarrilar un pacte pel qual l'Iran tornava als mercats internacionals a canvi de buidar dubtes sobre la naturalesa del seu programa de recerca nuclear.

En els últims mesos, l'Iran i Israel han creuat atacs aeris en el marc de la guerra de Gaza, actualment en estat d'alto el foc, una situació a la qual s'ha referit el mandatari estatunidenc. "Si arribéssim a un acord, Israel no els bombardejaria", ha indicat.

El president estatunidenc no ha volgut donar més detalls sobre aquesta possible obertura de converses ni sobre les mesures de pressió que contempla.

"No m'agrada anunciar el que vull dir a l'Iran. No és bonic. Només espero que no facin el que estan pensant fer. Crec que acabaran molt contents si accepten", ha manifestat el mandatari.

Aquest dissabte, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, va manifestar el desig de la república islàmica de negociar amb els Estats Units però sempre en igualtat de condicions i mai sota l'estratègia de "màxima pressió" que intenta infligir Donald Trump.

"L'aixecament de les sancions requereix negociacions, però no en el marc d'una política de màxima pressió, perquè no seria una negociació sinó una forma de rendició", va fer saber Araghchi en el seu compte Telegram.

La declaració del ministre d'Afers Exteriors es va produir després que el líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei, va instar el govern a no negociar amb Washington, qualificant tal enfocament "d'imprudent".