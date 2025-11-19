Trump nomena a l'Aràbia Saudita "aliat important" fora de l'OTAN

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat aquest dimarts per la nit a l'Aràbia Saudita com a aliat destacat entre els no pertanyents a l'OTAN en una trobada amb el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, al que ha convidat a formar part de la Junta de Pau de Gaza, l'òrgan presidit per Trump que tindrà l'última paraula quant al nou govern tecnòcrata de l'enclavament.
"Aquesta nit em complau anunciar que estem portant la nostra cooperació militar a un nivell encara més gran en designar formalment a l'Aràbia Saudita com a aliat important anés de l'OTAN, quelcom que és molt important per a ells", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca abans del seu sopar amb Bin Salman.
El magnat republicà ha assenyalat que aquest és "un altre punt que han guanyat avui" les autoritats saudites després de la signatura d'un "acord històric de defensa estratègica", seguit per l'anunci que l'Aràbia Saudita rebrà caces F-35 "molt similars" a aquells que Israel té. "Felicitats", ha dit al príncep hereu, argumentant que "això beneficia a tots dos països i contribueix al màxim a la pau".